Por Irma Lasmar

Publicado 02/06/2021 09:00

SÃO GONÇALO - Quatro meses depois de serem imunizados contra o coronavírus, quando receberam as duas doses da CoronaVac, funcionários do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Colubandê, em São Gonçalo, começaram a ser vacinados contra a influenza (H1N1). "A vacinação é de extrema importância, principalmente para os profissionais e colaboradores da área da saúde que lidam diariamente com pacientes e pessoas com síndromes respiratórias. Todos os nossos funcionários foram imunizados contra a Covid-19. Agora é a vez de protegê-los da gripe", garantiu o diretor Raphael Riodades, que também administra o Hospital Estadual João Batista Cáffaro, em Itaboraí.

A vacinação contra a gripe aos funcionários do Heat e da UPA do Colubandê termina nesta quarta-feira (2/06) nas salas de imunização das unidades, que são administradas pelo Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas) em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde. A imunização no Hospital de Itaboraí já foi concluída. “É uma gratidão muito grande estarmos vacinados contra a Covid-19 e agora recebermos a vacina contra a gripe. Estamos na linha de frente, todos, sem exceção, e isso nos ajuda a enfrentar os desafios do dia a dia", garantiu, em coro, um grupo de funcionários da emergência do Heat, entre eles maqueiros, enfermeiros, técnicos de enfermagem e pessoal administrativo.



São Gonçalo continua a vacinação contra a gripe em munícipes com mais de 60 anos e professores. Esta segunda fase segue até 8 de junho nas 66 unidades de saúde da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e também é aberta ao público da primeira fase – crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias pós-parto), indígenas e trabalhadores da saúde. No total, os grupos prioritários gonçalenses para esta campanha vacinal somam 458.441 mil pessoas. A meta é vacinar 90% desses indivíduos, um total de 412.597 pessoas. A segunda fase tem um total de 192.216 munícipes, com meta de vacinar 172.994. São 181.304 mil idosos, com meta de imunizar 163.174 mil, e 8.763 professores, com meta de imunizar 7.887 mil.

A terceira fase acontecerá de 9 de junho a 9 de julho, para pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente; adolescentes e jovens em medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade, forças armadas e forças de segurança e salvamento, trabalhadores portuários, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário urbano e de longo curso.