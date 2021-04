Foto da Avenida Portuária. Divulgação

Publicado 29/04/2021 11:16

Rio - A nova via expressa, batizada de Avenida Portuária, exclusiva para veículos de carga, já está liberada para tráfego nesta quinta-feira (29), no Rio. Se estendendo por 3,2 km com mão dupla, a via liga a Avenida Brasil, na altura do bairro de Manguinhos, ao Portão 32 do Cais do Porto.

As obras de construção da via foram iniciadas em 2018 e sua inauguração aconteceu nesta quarta-feira (28), contando com a presença do ministro da infraestrutura Tarcísio Gomes Freitas. Segundo a Ecoponte, responsável por executar o projeto, a expectativa para o tráfego diário na Avenida Portuária é de aproximadamente 2,6 mil veículos.

Na visão da concessionária, a avenida irá contribuir para o funcionamento de outras vias próximas, como a própria Avenida Brasil e a Francisco Bicalho. Anteriormente, a Ecoponte já havia finalizado, em fevereiro de 2020, a construção da alça de ligação entre a ponte Rio-Niterói e a Linha Vermelha, também iniciada em 2018.

De acordo com a empresa, em poucos dias será encerrada a desmobilização do canteiro de obras, que está na fase final e traz impedimentos para a liberação do trânsito na via.