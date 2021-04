Por Paula Valviesse

Publicado 17/04/2021 15:25

Um acidente na noite desta sexta-feira (16/04), no quilômetro 86 da Rodovia Santos Dumont (BR-116/RJ), na altura do município de Teresópolis, envolvendo um veículo de passeio e um caminhão, deixou quatro pessoas mortas, entre elas duas crianças, e outras quatro gravemente feridas.

A colisão aconteceu por volta das 23h, no trecho da rodovia que fica na altura do bairro Carlos Guinle, onde está localizada a Granja Comary. Todas as vítimas estavam no carro, que seguia em direção a Teresópolis com oito passageiros, sendo quatro deles crianças. No caminhão estavam o condutor e o ajudante, que não sofreram ferimentos.

Na colisão, dois adultos e duas crianças morreram no local. As outras quatro vítimas graves foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros de Teresópolis e pela ambulância da concessionária CRT, que administra a rodovia, para o Hospital das Clínicas de Teresópolis (HCTCO). Não há informações sobre o estágio de saúde atual dos feriados.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), delegacia de Teresópolis, atendeu a ocorrência. De acordo com a PRF, por conta da batida a rodovia precisou ser interditada parcialmente no sentido Rio de Janeiro. A liberação da pista aconteceu por volta das 3h da madrugada deste sábado.