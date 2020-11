Circuito interno flagra assalto em van de passageiros Reprodução

Publicado 12/11/2020 09:48 | Atualizado 12/11/2020 10:04

Rio - Imagens do circuito interno de uma van de transporte de passageiros flagraram um assalto ocorrido na noite da última quarta-feira (11), na Rodovia Estadual RJ-104, na altura do bairro Caramujo, em Niterói, na Região Metropolitana.

Testemunhas contaram que o criminoso se passou por passageiro e embarcou no transporte que saía de Niterói e seguia para Maricá. Ele usava uma mochila, de onde tirou uma pistola. O assalto durou poucos segundos e o bandido saiu andando da van, levando os celulares das vítimas.

Um morador do bairro Inoã, em Maricá, reclamou da frequência de assaltos nas vans que passam pela RJ-104. "Todo dia a gente sabe de uma história de assalto aqui nessa rodovia. Não é apenas com vans que vão para Maricá, todas são assaltadas. Pior é que tudo acontece sempre no mesmo local e o policiamento nunca é reforçado", reclamou o homem que pediu para não ser identificado.

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) disse que a região é patrulhada frequentemente.

Procurada, a Polícia Civil ainda não se manifestou.