Cidade no momento vacina profissionais da educação, guardas municipais e veterinários, todos a partir de 50 anos, e pessoas com comorbidades acima de 18 anos - Divulgação / Lucas Alvarenga

Cidade no momento vacina profissionais da educação, guardas municipais e veterinários, todos a partir de 50 anos, e pessoas com comorbidades acima de 18 anosDivulgação / Lucas Alvarenga

Por Irma Lasmar

Publicado 02/06/2021 14:39

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil recebeu 534.420 mil doses de três diferentes tipos de vacinas – Coronavac, Astrazeneca e Pfizer. Destas, 360.501 mil doses já foram aplicadas, sendo 224.371 da primeira dose e outras 136.130 de segunda dose. A cidade entrou, esta semana, na quarta fase da vacinação do Plano Nacional de Imunização (PNI) e está vacinando profissionais da educação, guardas municipais e veterinários, todos a partir de 50 anos e que estejam trabalhando, estagiários da saúde atuando em unidade hospitalar e pessoas com comorbidades acima de 18 anos.

Desde o início da campanha, a cidade vacinou com a primeira dose 28.217 trabalhadores da saúde, 133.609 idosos com mais de 60 anos, 1.692 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 105 pessoas de residências terapêuticas, dois indígenas, 47 pessoas com síndrome de Down, 57.207 pessoas com comorbidades, 235 grávidas e puérperas, 457 pessoas com deficiência permanente, 103 professores, cinco guardas municipais e 2.739 acamados.



Com a aplicação das segundas doses, a cidade chega à imunização apenas de 32,1% da cobertura vacinal do público-alvo prioritário, que é de um total de 406.934 pessoas. A vacinação acontece em doze diferentes locais, quatro deles com drive-thru. A população pode acompanhar todas as atualizações do calendário de vacinação contra a Covid no site e nas redes sociais da Prefeitura de São Gonçalo.