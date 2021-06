Crescimento foi em todos os quatro setores (indústria, comércio, serviços e agropecuária), mas os segmentos que mais impulsionaram o resultado foram a construção civil e a manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos - Reprodução

Crescimento foi em todos os quatro setores (indústria, comércio, serviços e agropecuária), mas os segmentos que mais impulsionaram o resultado foram a construção civil e a manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentosReprodução

Por Irma Lasmar

Publicado 02/06/2021 13:20

SÃO GONÇALO - Um levantamento feito pela Firjan, divulgado através da plataforma Retratos Regionais, aponta que os municípios do Leste Metropolitano (São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Maricá, Tanguá e Rio Bonito) geraram saldo positivo de 2.352 vagas de empregos entre janeiro e abril de 2021 nos quatro setores econômicos (indústria, comércio, serviços e agropecuária). Nos últimos 12 meses até abril, esse saldo aumenta para 5.540. Niterói (+871), São Gonçalo (+732) e Maricá (+732) são os municípios com os melhores desempenhos em 2021 nestas áreas. Abril deste ano, inclusive, foi o décimo mês consecutivo de saldo positivo de contratações na indústria da sub-região e o quarto mês consecutivo no setor de serviços da mesma área.

A análise específica da indústria da sub-região mostra que o setor gerou 1.723 novos postos de trabalho formais no acumulado deste ano. Novamente, Niterói (+738) e São Gonçalo (+699) também se destacaram positivamente neste período. Os setores que impulsionaram este resultado foram a construção civil (+697) e a manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos (+515).

A construção civil fluminense registra um saldo de 5.462 postos de trabalho de janeiro a abril deste ano, sendo o melhor desempenho entre os segmentos da indústria do estado do Rio, de acordo com análise feita pela Firjan a partir da plataforma Retratos Regionais. Montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas (+2.374), instalações elétricas (+1.349) e construção de edifícios (+878) são as áreas com maior destaque no segmento.

“A construção civil apresenta enorme contribuição para o desenvolvimento do estado. Diante da importância, a Firjan inaugurou recentemente um centro de referência, a mais moderna e atualizada unidade de formação profissional e inovação do país, para apoiar toda a cadeia produtiva do setor”, ressaltou Luiz Césio Caetano Alves, presidente da Firjan Leste Fluminense.

A análise feita pela Firjan, considerando o saldo de contratações e demissões do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), mostra que, ao todo, a indústria fluminense abriu 12.531 postos de trabalho no acumulado do ano, incluindo o desempenho da extrativa, de transformação, construção civil e Serviços Industriais de Utilidade Pública. A federação aponta que o bom desempenho da indústria está disseminado pelo estado. Em abril, mesmo diante do agravamento da pandemia de Covid-19, o setor abriu 2.013 vagas.

O segundo melhor desempenho na indústria fluminense de janeiro a abril é do segmento de manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos, com saldo de 2.280 postos de trabalho. O terceiro maior saldo na indústria do estado do Rio é do segmento de confecção de artigos do vestuário e acessórios (+1.597). Entre essas áreas, os maiores saldos são de confecção de roupas íntimas (+947) e confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas (+647). Os segmentos de fabricação de produtos de minerais não-metálicos (+971) e fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos (+544), bastante impulsionados pela construção civil, também estão entre os destaques da indústria do estado do Rio em 2021.

Considerando todos os setores – indústria, serviços, comércio e agropecuária - o mercado de trabalho fluminense ganhou 32.384 mil postos de trabalho neste ano. Além do setor industrial, o setor de serviços também apresenta saldo positivo, com 20.325 vagas, puxado pelas atividades de atenção à saúde humana (+5.587), serviços para edifícios e atividades paisagísticas (+3.102) e administração pública, defesa e seguridade social (+2.753). A agropecuária (+797) também tem saldo positivo. O comércio (-1.269) fechou vagas em 2021.