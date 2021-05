Reunião entre representantes políticos municipais e estaduais Regiane Real

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 08:00

Na sexta-feira (28), representantes políticos municipais e estaduais estiveram no gabinete do prefeito Alexandre Serfiotis onde expuseram seus pensamentos e ações sobre uma obra que deve ser iniciada em breve e certamente vai trazer uma série de benefícios econômicos e sociais para as cidades, bem como valorizar a produção das empresas do polo industrial e atrair novos investimentos empresarias, o que significa necessidade de ampliação de mão de obra, ou seja, geração de emprego e renda.



A obra inclui, segundo o prefeito Alexandre Serfiotis, pavimentação, duplicação, drenagem, construção de ciclofaixa, iluminação e construção de uma ponte, tudo na área do tecnopolo empresarial. “Temos ainda uma área de 67 mil metros quadrados para a construção de um segundo polo empresarial para pequenas e médias empresas, hoje cerca de três empresas já negociam a instalação na nossa cidade”, salientou o prefeito.

As obras vão facilitar a trafegabilidade na região. Ficou definido que a obra da nova ponte, que vai ligar os polos industriais de Resende e Porto Real, será de responsabilidade do DER-RJ e os 16 quilômetros de estrada serão realizados através do convênio entre o Departamento e a prefeitura.



O Secretário de Estado das Cidades, Uruan de Andrade, e o presidente do DER/RJ, Luiz Roberto Pereira, afirmaram que têm certeza que o governador Claudio Castro dará apoio total para que os planos já traçados pelo município de Porto Real se tornem uma realidade. "Para o governo é uma necessidade fazer essas obras de melhoria. Não vamos medir esforços para a obra acontecer. Já saímos daqui com o martelo batido sobre a pavimentação através do convênio com o DER, além da construção da ponte. Essas obras vão gerar desenvolvimento para toda a região”, afirmou o secretário Uruan de Andrade.



Após o encontro, todos realizaram uma visita para uma vistoria dos locais que receberão as obras. Também estavam presentes: o vice-presidente do DER/RJ, Cledson Bitencourt; o subsecretário de Infraestrutura da Secid, Bruno Paraíso Vasconcelos; o chefe de gabinete do presidente da Alerj, Rui Aguiar; e os Deputados Estaduais Pedro Brazão, Noel de Carvalho e Rosenverg Reis; o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis; os vereadores de Porto Real, Claudio Guimarães, Diego Graciani, Fernando Beleza e Ronário, além do Secretário Municipal de Obras, Antônio Sebastião da Silva.