Avenida Salvador, no Jardim das Acácias Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 17:00

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos segue implantando as melhorias e manutenções de calçadas, provindas de uma parceria entre a prefeitura de Porto Real e o Governo de Estado. Atualmente as equipes se encontram na Avenida Salvador, no bairro Jardim das Acácias, onde segundo a Secretaria, 30% das calçadas já receberam as melhorias.

“Através dessa parceria é possível fazer a concretagem e melhorar a mobilidade urbana dos pedestres. Assim que concluídas as obras na Avenida Salvador, daremos a continuidade do serviço em demais vias do município”, explicou o secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Sebastião da Silva.