Campanha foi prorrogada até o dia 2 de junho Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 11:00

Com o sucesso da campanha “Abraço Quentinho” lançada no início do mês pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação de Porto Real (SMASDHH), com o objetivo de recolhimento de agasalhos e cobertores em bom estado para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, a Secretaria resolveu estender o prazo de recolhimento até o próximo dia 2 de junho.

Segundo a Secretária de Assistência Social, Valéria Sá, ainda há muitas pessoas separando em casa o que pode ser doado. “Quero já agradecer a todos que vem participando da campanha, sendo postos de recolhimento ou fazendo as doações, é incrível como uma ação do bem ganha adeptos tão rapidamente, já conseguimos uma grande quantidade na arrecadação da campanha e vamos iniciar a distribuição no próximo dia 7 e será feita em duas fases”, destacou Valéria Sá, comentando que as peças já estão em processo de higienização e separação em tamanhos para a posterior entrega às famílias.



Ela informou que ao todo são 9 postos de recolhimento, onde as pessoas podem depositar as doações em uma Caixa decorada com a inscrição da campanha: sede da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Assistência Social; Casa do Imigrante no Horto Municipal; Lulinha Supermercado; Bazar da Divisa Supermercado; Academia Imperial; Corpus Academia, Igreja IPV e na unidade dos Correios em Bulhões. Segundo informações da Secretaria, em caso de doações em maiores quantidades o telefone de contato é o (24) 3353-1779, que uma equipe da SMASDHH buscará a doação no local.