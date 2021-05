Localizado em Porto Real, o Polo Industrial Brasil (PIBR), é uma das 18 fábricas do Groupe PSA em todo o mundo Divulgação/Groupe PSA

Publicado 27/05/2021 13:00

O Ministério da Economia divulgou nesta semana os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do mês de abril. O saldo em Porto Real foi positivo de 35 vagas geradas, diferença entre as 145 admissões e 110 desligamentos.

O resultado é tímido, porém melhor do que o mesmo mês do ano passado, quando foram fechadas 232 vagas, reflexo da pandemia do coronavírus na economia brasileira.

O saldo positivo no mês passado foi puxado pelos setores de Serviços e Indústria que geraram 17 e 14 postos de trabalho, respectivamente. O comércio fechou o mês com mais setes vagas.

Já os setores da Agropecuária (-2) e Construção (-1), apresentaram uma leve queda. Atualmente, o estoque de empregos na cidade é de 6.486 pessoas empregadas.

De janeiro a abril de 2021 foram geradas 290 vagas em Porto Real com os seguintes índices: Serviços (+119); Indústria (+97); Agropecuária (+35); Construção (+20); e Comércio (+19).