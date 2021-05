Imunização para pessoas com comorbidades com 53 anos ou mais Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 10:07

Dando continuidade na campanha de vacinação contra a Covid-19 em pessoas com comorbidades, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), inicia a partir desta quarta-feira (26), a imunização das pessoas com a faixa etária de 53 anos ou mais. A campanha será realizada em 7 Unidades de Saúde da Família:

- das 8h30 às 11h, na USF do Centro, Jardim Real, São José, Novo Horizonte e Bulhões;

- das 13h às 15h30, na USF do Freitas Soares e Jardim das Acácias.

Publicidade

Os pacientes devem separar os seguintes documentos para a vacinação: RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência. O paciente que ainda não estiver cadastrado na rede municipal de saúde, deve ir até a USF mais próxima da sua residência para a realização do cadastro, apresentando laudo médico.

A SMS informa que as pessoas que poderão ser vacinadas, devem estar no grupo que possuem as seguintes comorbidades:

- DIABETES;

- HIPERTENSÃO ARTERIAL RESISTENE (HAR);

- HIPERTENSÃO ARTERIAL ESTÁGIO 3;

- HIPERTENSÃO ARTERIAL ESTÁGIO 1 E 2 COM LOA E/OU COMORBIDADE;

- INSUFICIÊNCIA CARDÍACA (ic);

- COR PULMONAL R HIPERTENSÃO PULMONAR;

- CARDIOPATIA HIPERTENSIVA;

- SÍNDROMES CORONARIANAS;

- VALVOPATIAS;

- MIOCARDIOPATIAS E PERIOCARDIOPATIAS;

- DOENÇAS DA AORTA, DOS GRANDES VASOS E FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS;

- ARRITMIAS CARDÍACAS. CARDIOPATIAS CONGÊNITAS NO ADULTO;

- PRÓTESES VALVARES E DISPOSITIVOS;

- CARDÍACOS IMPLANTADOS;

- DOENÇA CEREBROVASCULARES.