Renan Márcio é eleito futuro presidente Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 09:51

Os vereadores de Porto Real elegeram, na segunda-feira (24), os novos integrantes da Mesa Diretora que irão conduzir os trabalhos da Câmara Municipal, no biênio 2023/2024. A eleição foi realizada em clima pacífico, durante a 25ª sessão ordinária e, seguindo todas as orientações de prevenção e combate ao coronavírus, contou com a presença física e virtual de nove vereadores.



No Plenário, seguindo todos os cuidados com higienização e uso de máscaras, estiveram presentes os vereadores Carlinho Tchaia (AVANTE), Diego Graciani (CIDADANIA), Elias Vargas (PRTB), Fábio Maia (DC), Fernanda Emerenciano (PDT), Juan Pablo (CIDADANIA), Renan Márcio (PSD) e Ronário de Souza (PSDB). O vereador Cláudio Guimaraes (PTB) participou por videoconferência. Já Henry de Carvalho (PDT) e Fernando Beleza (PSD) tiveram suas faltas justificadas.



A votação foi aberta e uma única chapa foi apresentada. Por unanimidade, o vereador Renan Márcio foi eleito o futuro presidente da Câmara para o 2º biênio 2023-2024, juntamente com Elias Vargas (1º vice-presidente) e Carlinho Tchaia (2º vice-presidente). A futura Mesa Diretora será composta ainda pelos vereadores Juan Pablo (1º secretário) e Ronário de Souza (2º secretário).



Em seu discurso, Renan Márcio agradeceu a todos os parlamentares pelo voto e frisou que sua gestão à frente do Poder Legislativo Municipal será de diálogo, respeito e compromisso. “É muito gratificante, para mim, assumir o cargo de presidente, sendo o segundo vereador mais jovem desta Casa. Parabenizo o vereador Carlinho pela condução dos trabalhos e gostaria de agradecê-lo pelos ensinamentos. Irei me espelhar no que já foi realizado e me comprometo a continuar realizando um bom trabalho. Sozinho a gente não chega a lugar algum, por isso, conto com a sabedoria de todos os nobres vereadores para fazer ainda mais por essa população que tanto precisa da gente. Que Deus nos ilumine para sempre tomarmos as decisões corretas e que beneficiem a todos”, declarou o futuro presidente.



Para o então presidente, Carlinho Tchaia, o sentimento é de satisfação. “Parabenizo a nova chapa e me coloco à disposição. Tenho certeza que os nobres vereadores realizarão um excelente trabalho, visando sempre o interesse coletivo. Como disse o nobre vereador Renan, juntos somos mais fortes. Contem comigo, com meu trabalho e com a minha experiência. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe todos nós”, declarou ele.



A chapa 01 foi eleita com nove votos e tomará posse em 1º de Janeiro de 2023. A decisão foi transmitida ao vivo pelo site oficial da Câmara Municipal de Porto Real.



Confira a composição da nova mesa Diretora 2023-2024

Presidente: Renan Márcio de Jesus Silva (PSD)

1º Vice Presidente: Elias Vargas de Oliveira (PRTB)

2º Vice Presidente: Carlos Antônio de Lima (AVANTE)

1⁰ Secretário: Juan Pablo da Silva Almeida (CIDADANIA)

2⁰ Secretário: Ronário de Souza da Silva (PSDB)