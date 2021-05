Campanha Abraço Quentinho Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 17:00

Iniciada no dia 5 de maio, a campanha Abraço Quentinho vai até o próximo dia 28. Nos postos de recolhimento as pessoas podem fazer suas doações. Há uma caixa decorada com a inscrição da campanha nos seguintes locais: Lulinha Supermercado; Bazar da Divisa supermercado; Academia Imperial; Corpus Academia; Casa do Imigrante; Correios de Bulhões; Prefeitura e Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social.

A Secretária da SMASDHH, Valéria Sá, agradeceu o apoio dos comércios locais que adotaram a campanha e estão funcionando como postos de recolhimento. Ela informou que em caso de doações em maiores quantidades o telefone de contato é o (24) 3353-1779, que uma equipe da SMASDHH buscará a doação no local.

Publicidade

"A campanha vem sendo um sucesso e de antemão agradecemos a todos que estão fazendo as doações que têm sido recolhidas nos finais de tarde, passam por higienização e posteriormente são doadas para as famílias que mais precisam. O prefeito Alexandre Serfiotis, que fez sua doação no lançamento simbólico da campanha, elogiou a iniciativa da equipe da SMASDHH.