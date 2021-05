Rio teve a madrugada mais fria do ano até agora Luciano Belford/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 08:21 | Atualizado 26/05/2021 13:43

Rio - A cidade do Rio de Janeiro registrou, nesta quarta-feira, a madrugada mais fria do ano pelo segundo dia consecutivo. Os termômetros marcaram 13ºC na estação Alto da Boa Vista, na Zona Norte. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), o recorde anterior era de 13,5ºC no mesmo bairro, registrado na última terça-feira (25).

Segundo o Alerta Rio, o céu passará de parcialmente nublado a nublado ao longo do dia, com previsão de chuva fraca a moderada isolada a partir da noite. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas continuarão estáveis em relação à terça-feira, com mínima de 13°C e máxima de 28°C.

Confira a previsão para os próximos quatro dias:

Nesta quinta-feira, ventos em altos níveis da atmosfera deixarão o tempo instável no município, com chuva fraca a moderada, em pontos isolados, durante a madrugada e a manhã. A máxima será de 29ºC e a mínima de 16ºC.

Na sexta-feira, o tempo voltará a ficar estável, com redução da nebulosidade e sem previsão de chuva para a cidade do Rio. A máxima será de 31ºC e a mínima de 16ºC.

No sábado, o tempo seguirá estável, com poucas nuvens no céu e sem previsão de chuva. Porém, com a aproximação de uma frente fria, os ventos se intensificarão, principalmente no período da manhã, quando poderão ocorrer rajadas fortes (52 km/h a 76 km/h). A máxima será de 34ºC e a mínima de 19ºC.

No domingo, o tempo na cidade o Rio será influenciado por áreas de instabilidade em altos níveis em conjunto com a passagem de uma frente fria pelo oceano. A previsão é de pancadas de chuva de intensidade moderada a partir do período da manhã. As temperaturas apresentarão declínio. A máxima será de 28ºC e a mínima de 17ºC.