Através de uma reunião por videoconferência o secretário Municipal de Fazenda, Receita e Planejamento, Ernane Hélio Dias, debateu diversos assuntos sobre a economia de Porto Real com uma equipe de dirigentes da Caixa Econômica Federal. A reunião ocorreu na terça-feira (25), quando também foi debatido sobre a implantação de programas sociais e o fator de transformação socioeconômica do município com o apoio da agência.

Durante a videochamada o superintendente Executivo de Governo da Caixa, Leonardo Dias, explicou as diretrizes da agência sobre os programas sociais, as linhas de créditos às empresas do município, a realização de serviços técnicos especializados, além dos contratos de repasse federal utilizados para auxiliar a gestão pública.

“Nós enquanto empresa estamos à disposição para trabalhar junto ao atual plano de governo, que age de forma audaciosa e consegue manter o pé no chão. Isso é primordial para que possamos manter e reforçar as parcerias, como: o Fundo da Saúde e os benefícios aos profissionais da área (médicos, enfermeiros e demais profissionais), a cota salário da Educação, o incentivo aos projetos da área de esporte e lazer, e o patrocínio ao programas socioambientais”, explicou Leonardo.

Os representantes ainda elencaram algumas pendências do governo que foram acumuladas pela gestão anterior, como atualização do contrato de arrecadação. “Nós tivemos até aqui quatro meses utilizados para arrumar a casa e conhecer o histórico econômico do município. Com isso, conseguimos fazer a regularização e a negociação das dívidas, e principalmente, a saída do CAUC, para assim restabelecer a parte fiscal. Após estes ajustes, realizaremos um novo chamamento público e a partir daí encaminharemos a regularização do contrato de arrecadação da Caixa e das outras instituições bancárias”, explicou o secretário Ernane.

Também participaram da reunião a gestora de Convênios, Janaina Ribeiro dos Santos, e os representantes da Caixa Econômica Federal: Eduardo Ongaratto, Frederike Vieira Pereira e Camila Santos Vilas Boas.