Reunião entre autoridades e Cluster Automotivo Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 15:00

Demandas reivindicadas há tempos pelo Cluster Automotivo do Sul Fluminense, formado por 23 empresas, finalmente, sairão do papel. A ponte que ligará os polos industriais de Resende e Porto Real (Nissan – VWCO/Stellantis) será construída, assim como 10 quilômetros de estrada – oito serão recapeados e dois, ampliados. As decisões foram tomadas nesta semana em reunião do deputado Noel de Carvalho (PSDB) e executivos do Cluster Automotivo Sul Fluminense com o presidente da Alerj André Ceciliano (PT) e o secretário das Cidades, Uruan Andrade.

As obras vão facilitar a mobilidade na região, já que os novos trajetos serão independentes da Rodovia Presidente Dutra, via de intenso movimento de veículos e caminho utilizado atualmente pelas empresas. "O presidente Ceciliano nos atendeu prontamente e ligou na hora para o governador Claudio Castro, que nos encaminhou imediatamente para o secretário das Cidades. Estamos muito satisfeitos com o resultado desse encontro. Isso vai atrair indústrias para a região e promover uma mobilidade mais inteligente e segura facilitando o ir e vir da produção e dos funcionários das empresas. Isso vai gerar mais emprego, economia e desenvolvimento para o estado, que nesse momento de Recuperação Fiscal se faz tão necessário", afirma o deputado Noel de Carvalho.

Publicidade

CLUSTER

O Cluster Automotivo do Sul Fluminense foi criado em 2013 e é o segundo maior do país em número de empresas, o quarto em capacidade de produção e o sexto em funcionamento no Brasil. É uma organização formada por montadoras e sistemistas, num total de 23 empresas, entre elas a Volkswagen, Nissan, Hyundai, Michelin. O Cluster Automotivo Sul Fluminense gera 15 mil empregos não apenas no segmento automotivo, mas também no de borracha e sistemistas.

Atento às necessidades da região e da importância do Cluster para o Sul do estado, o encontro foi resultado de uma agenda que aconteceu há um mês entre a assessoria do deputado Noel de Carvalho e o Cluster, em Resende. "O Cluster Automotivo Sul Fluminense tem trabalhado para garantir a competitividade da região no contexto automotivo nacional. O deputado Noel de Carvalho nos procurou para entender as nossas demandas", contou o presidente da Comissão Diretiva Cluster Sul Fluminense, Adilson Dezoto.

Publicidade

"Os principais temas apresentados na discussão visam a melhora da mobilidade, como a viabilização de novos acessos aos polos industriais da região Sul Fluminense, independentes da via Dutra. Foi feito um entendimento das prioridades, já apresentado ao secretário de estado de Cidades, Uruan Cintra de Andrade, e deve seguir para a aprovação do governador", completou Dezoto.