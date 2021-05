A indústria foi quem mais gerou novos postos de trabalho em março em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/05/2021 07:00

Volta Redonda - Dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados esta semana pelo Ministério da Economia apontam que Volta Redonda abriu 513 novas vagas de emprego com carteira assinada em março. Os números são resultado de 2.457 admissões e 1.944 demissões.



Segundo as informações, a indústria foi quem mais gerou novos postos de trabalho em março, com saldo positivo de 259, seguido pelo setor de Serviços 125 e Comércio 78. A Construção Civil também teve saldo positivo no mês, com 52 vagas abertas.

O resultado de março mantém o saldo positivo de empregos de Volta Redonda em 2021, com 1.268 gerados nos três primeiros meses ano. Em janeiro, foram novas 301 vagas e em fevereiro 454.

