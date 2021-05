Treinamento aconteceu no Horto Municipal Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 13:11

Guardas Municipais e Ambientais do Município participaram de uma palestra na quinta-feira (27) promovida pela Vigilância Sanitária do Município, com o objetivo de treinar e atualizar os protocolos de atendimento que estão ligados à causa animal. Edinilda Teixeira, advogada que atua nesta área, e Lenize Alves, veterinária do Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais (Cirac), foram as palestrantes convidadas.

O encontro ocorreu nas dependências do Horto Municipal e reuniu cerca de 50 agentes. Segundo a Coordenadora da Vigilância Sanitária, Cássia Pitasse da Cunha, sempre existe a necessidade de atualização, até por conta de novas legislações.

O prefeito Alexandre Serfiotis participou da palestra na parte da manhã e destacou que é inadmissível que algumas pessoas cometam atos covardes de maus-tratos aos animais. Ele afirmou que é preciso todo um trabalho preventivo e de estímulo aos cuidados com os animais. “Recentes fatos lamentáveis de envenenamento de cães e gatos geraram maior preocupação; é preciso prevenir, identificar e punir através das leis as pessoas que maltratam os animais”, afirmou o prefeito.