Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 19/03/2021 07:00

Chegou ontem à Câmara de Vereadores do Rio projeto do governo Paes que altera a jornada de trabalho dos agentes da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. No texto, o Executivo propõe que a escala de plantão dos guardas passe a ser de 12 horas por 36 horas. Atualmente, é de 12 horas por 60 horas.

Na mensagem, o prefeito Eduardo Paes (DEM) cita normas federais nas quais os agentes estão inseridos, e afirma que a medida busca aperfeiçoar a atuação da Guarda no Sistema Único de Segurança Pública.

Ele diz ainda que o objetivo é aumentar o efetivo diário em 50% com a alteração da escala de trabalho aprovada na Lei Complementar 187 de 2018.

A legislação prevê as seguintes jornadas da GM-Rio: escala de expediente de 40 horas semanais em dias úteis, escala de plantão de 12 horas por 60 horas e escala de plantão 24 horas por 72 horas.