Sine entrega cartões do Supera RioReprodução via internet

Por Chiara Martelotta

Publicado 08/06/2021 21:02 | Atualizado 09/06/2021 11:00

ITAGUAÍ- Cidadãos de Itaguaí inscritos no Cadastro Único do Governo Federal () recebem o cartão Supera Rio, nesta terça-feira (8). Hoje é a data oficial de início da distribuição da ferramenta em todo o Estado do Rio de Janeiro. A Prefeitura de Itaguaí realiza as entregas dos cartões aos beneficiários do Programa Supera RJ, no- Rj (Sistema de Nacional de Emprego), no Centro de Itaguaí. O auxílio emergencial é de até R$ 300,00 por mês para pessoas já cadastradas no CadÚnico. A distribuição será feita até amanhã, quarta- feira (9), das 8h às 17h.Quem tem direito ao benefício pode realizar o cadastro no site para receber, por mensagem de celular, a data e o local para a retirada do cartão e também tirar dúvidas pelo telefone 0800 071 7474.: inscritos no Cadastro Único de Pessoas Sociais (Cadúnico), nas faixas de pobreza ou extrema pobreza; pessoas com renda familiar per capita igual ou inferior a R$ 178; morador do estado do Rio de Janeiro; maior de 18 anos, exceto no caso de mães adolescentes; cidadãos com o CPF regularizado; quem perdeu o emprego formal com salário de até R$ 1.501, a partir de 13 de março de 2020, sem fonte de renda.