Imunização de profissionais da educação começa esta semana Reprodução via internet

Por Chiara Martelotta

Publicado 07/06/2021 09:49 | Atualizado 07/06/2021 10:54

A Secretaria de Saúde inicia a vacinação dos trabalhadores da educação em Itaguaí. Nesta semana, os profissionais da saúde receberão a primeira dose da AstraZeneca. Na segunda(7), e na terça (8), será a vacinação do grupo dos trabalhadores da educação da rede pública e privada das creches, pré-escolas e anos iniciais. Já nos dias 9, 10 e 11 de junho, os trabalhadores da educação, de 18 a 59 anos, da rede pública e privada dos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Os profissionais poderão ser vacinados das 8h às 12h, nas unidades de saúde.



Os documentos necessários são: CPF ou cartão do SUS e identidade, e é recomendado levar o cartão de vacinação. Para os trabalhadores da educação, é preciso comprovar vínculo empregatício.

Os locais aptos a vacinar: UBS vila Margarida, UBS Engenho, UBS Vista Alegre, UBS Brisamar, UBS Chaperó, UBS Califórnia, UBS Mangueira, ESF Odenit Maia, ESF Chaperó, ESF Ilha da Madeira, ESF Coroa Grande, ESF Mazomba e Clínica da Família Ibirapitanga.

Pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas

Esta semana, de segunda(7) a sexta (11), serão as aplicações da primeira e segunda dose da vacina contra a Covid- 19, para idosos de 60 anos ou mais. Na quarta- feira (9), as unidades de saúde receberão a repescagem do grupo de comorbidades de 18 a 59 anos.

Documentos necessários: CPF ou cartão do SUS e identidade, e é recomendado levar o cartão de vacinação.

Locais aptos a vacinar: UBS vila Margarida, UBS Engenho, UBS Vista Alegre, UBS Brisamar, UBS Chaperó, UBS Califórnia, UBS Mangueira, ESF Odenit Maia, ESF Chaperó, ESF Ilha da Madeira, ESF Coroa Grande, ESF Mazomba e Clínica da Família Ibirapitanga.





Na tarde da quarta- feira (9), serão destinadas vacinas CoronaVac para as gestantes e puérperas, das 13h às 15h. É necessário ir à vigilância de Saúde, na Rua Reverendo Otávio Luís Vieira, 262, no Centro de Itaguaí. Documentos: CPF ou cartão do SUS, identidade e laudo médico detalhado, avaliando risco x benefício.

Para mais informações entrar em contato com as Unidades de Saúde.