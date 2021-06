Secretário municipal participou de reunião com o Governo do Estado - Fabiano Sabino

Publicado 14/06/2021 07:00

O Secretário de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Porto Real, Anderson Martins, se reuniu com o prefeito Alexandre Serfiotis, na última semana trazendo a proposta do Estado de construção de mercados de produtores, em uma parceria entre o Estado e os municípios. O secretário informou que o projeto do governo do Estado foi apresentado no Fórum dos Secretários de Agricultura do Estado que aconteceu na quinta-feira (10), no Palácio Guanabara no Rio de Janeiro, onde ele representou o município.

Na ocasião vários temas ligados ao setor agropecuário foram tratados e o governador, Cláudio Castro, juntamente com o Secretário Estadual de Agricultura, Marcelo Queiroz, explicaram o Projeto dos mercados de produtores para os municípios fluminenses, em parceria com o Estado, o que visa o fortalecimento do agronegócio e a geração de trabalho e renda nos municípios.

Segundo o secretário estadual, o governo construirá os mercados e a gestão fica a cargo dos municípios que, através das Secretaria de Agricultura de cada cidade, fazem a interlocução com os produtores, associações e cooperativas para que sejam integrados ao projeto. O Prefeito Alexandre Serfiotis recebeu a notícia com grande entusiasmo, pois Porto Real tem uma grande vocação para a produção rural, não só pela fertilidade das terras, mas muito pela dedicação de trabalhadores rurais incansáveis. “O Mercado do Produtor é um dos nossos projetos que com esta parceria com o Estado se tornará uma realidade. A proximidade que temos com a Rodovia Presidente Dutra é um fator favorável, pois o escoamento da produção rural fica facilitado. Vamos apresentar ao Governo do Estado os estudos de viabilidade para construção do nosso Mercado do Produtor, o mais breve possível”, destacou.