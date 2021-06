Distribuição acontece na sede da unidade às segundas, terças e quartas - Fabiano Sabino

Distribuição acontece na sede da unidade às segundas, terças e quartasFabiano Sabino

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 09:00

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMDR), retomou nesta semana a distribuição de mudas de hortaliças através do Projeto da Horta Municipal. A distribuição foi interrompida devido a uma obra de ampliação realizada na estufa, e também, para acatar as medidas previstas no Decreto Municipal visando os protocolos de segurança devido a pandemia do coronavírus.

Com isso, a distribuição acontece na sede da unidade sempre às segundas e quartas, das 8h às 11h, e às terças, das 13h às 16h. A SMDR está localizada à Rua Profª Júlia Graciani Marassi, s/nº, no bairro Centro. Mais informações: (24) 3353-4962. Durante a 1ª retirada das mudas, o morador deverá realizar um cadastro e ter em mãos as cópias do: CPF, RG e comprovante de residência.

Publicidade

Além disso a SMDR também atende o bairro Bulhões, duas vezes por mês, sempre às sextas feiras. As tendas ficam localizadas no Posto da Guarda Municipal Ambiental, no Santo Antônio ou então próximo ao Posto de Saúde da Vila Marina. “Pedimos sempre que os munícipes sigam os protocolos de segurança, respeitando o distanciamento social e a higienização das mãos”, explicou o secretário de Desenvolvimento Rural, Anderson Martins.