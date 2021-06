Prefeitura de Porto Real - Divulgação

Publicado 11/06/2021 10:00

Com a publicação do Decreto nº 2593/2021 nesta sexta-feira (11), a prefeitura de Porto Real manteve o horário dos estabelecimentos comerciais. Os bares, lanchonetes e restaurantes podem funcionar até as 23 horas com música ao vivo e ocupação de 40%. As medidas valem até o dia 15 de julho.

O comércio varejista pode funcionar das 8h às 19 horas. Os supermercados ficam abertos das 8h às 22 horas. O horário das academias é das 6h às 23 horas. Padarias das 6h às 20 horas.

As atividades essenciais como unidades de saúde, veterinárias e construção civil podem funcionar em horário livre. Os salões de beleza podem ficar abertos entre 8h e 18 horas.

Fica mantida a suspensão temporária das aulas presenciais das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, devendo as escolas adotarem o regime de ensino remoto, cumprindo a legislação vigente, com observância da carga horária mínima obrigatória, para validação do ano escolar.