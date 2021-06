Programa SuperaRJ é do Governo do Estado e conta com o apoio das prefeituras - Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 11:00

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação (SMASDHH), está auxiliando os moradores de Porto Real que têm dúvidas em relação ao SUPERARJ, programa criado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Diretos Humanos do Rio de Janeiro. Para isso basta ligar para o telefone (24) 3353-1779, ou se dirigir a sede da Secretaria localizada à Avenida Fernando Bernardelli, s/n - Centro - Próximo ao Horto Municipal.

O Programa prevê através da Lei Estadual 9.191/2021, o repasse de verba tendo como objetivo a adoção de medidas eficazes no enfrentamento da fome e para auxiliar na superação da crise econômica causada pela pandemia da Covid-19.

Para ser beneficiário do Supera Rio, o morador deve pertencer a um dos três grupos previsto no programa:

- Inscritos no CadÚnico que não recebam o Bolsa família ou outro benefício: que estejam em situação de extrema pobreza (até R$ 89) e pobreza (até R$ 179);

- Desempregados: Trabalhadores que perderam o emprego a partir de Março de 2020; com última renda em até 1501,00 e que não recebam seguro desemprego e qualquer outro benefício;

- Trabalhadores Autônomos: pessoas com renda de até 1 salário e meio, que não recebam outro benefícios, desde que cumpram os requisitos anteriores.

começou esta semana a distribuição dos cartões para 19.354 famílias beneficiadas pelo SuperaRJ nos municípios do interior. Para evitar aglomerações, os locais para a entrega do auxílio emergencial são enviados aos beneficiários por meio de mensagens de celular. Quem não receber o SMS, pode consultar no O Governo do Estadopara 19.354 famílias beneficiadas pelo SuperaRJ nos municípios do interior. Para evitar aglomerações, os locais para a entrega do auxílio emergencial são enviados aos beneficiários por meio de mensagens de celular. Quem não receber o SMS, pode consultar no site se tem direito ao benefício.