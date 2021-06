Cidade começa a vacinar público em geral - Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 09:00

Na próxima sexta-feira (11), a prefeitura de Porto Real inicia a vacinação contra a Covid-19 nas pessoas sem comorbidades com 58 anos ou mais. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde a campanha será realizada em dois dias, sendo na sexta voltada aos pacientes com 59 anos, e na segunda-feira (14), atendendo as pessoas com 58 anos.



Em relação aos locais, os pacientes cadastrados na Unidade de Saúde da Família (USF) do Centro, deverão se dirigir a Central de Vacina para o recebimento da vacina. Confira ainda os horários e todos os locais da vacinação:

- 8h30 às 11h: Central de Vacina (para pacientes cadastrados na USF do Centro), e a nas USFs dos bairros São José, Bulhões, Novo Horizonte e Jardim Real;

- 13h às 15h30: USFs dos bairros Freitas Soares, Jardim Real e Jardim das Acácias.

A Secretaria de Saúde solicita que os munícipes se dirijam à USF onde são cadastrados, levando os seguintes documentos: RG e CPF, comprovante de residência, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Quem ainda não for cadastrado na Rede Pública, também deve ir à USF mais próxima de sua residência para realização do cadastro e assim receber a vacina.