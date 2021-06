Caminhoneiro foi levado para a 100ª DP - Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 13:00

Um caminhoneiro de 57 anos com mandado de prisão em aberto foi preso na noite de segunda-feira (7), em Porto Real. O caso aconteceu no km 293 da via Dutra.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista foi abordado e apresentou os documentos do caminhão, porém disse que os pessoais não estavam com ele.

Em consulta aos dados informados pelo motorista, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto pela Justiça de Teresópolis desde abril desse ano com base na Lei Maria da Penha.

Ele foi encaminhado para a 100ª Delegacia de Porto Real, onde ficou preso. O caminhão foi liberado após a chegada de um outro motorista indicado pelo caminhoneiro.