Vacinação contra a febre aftosa é prorrogadaFoto: Arquivo MAIS

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 16:42

A prefeitura de Quatis, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, prorrogou a vacinação contra a febre aftosa. A primeira etapa seria finalizada no dia 31 de maio. Agora, os pecuaristas devem comprar e aplicar a vacina até o dia 15 de junho. Eles têm até 26 de junho para enviar a Declaração de Vacinação.

Para comprovar a vacinação dos animais e, é necessário preencher o formulário de Declaração e enviá-lo com uma cópia da Nota Fiscal pelo WhatsApp para o Regional de Barra Mansa que atende o município de Quatis, pelo número (24) 3328-2479 - ou para o e-mail [email protected] Ou acessar o formulário digital no link.

Também é possívelde Desenvolvimento Rural, que fica no Centro Administrativo, de 8h as 12h, com a servidora Maria das Graças (Gracinha). Para mais informações procure a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural ou entre em contato através do número (24) 3353-6282 ou pelo e-mail [email protected]