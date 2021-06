Hospital Municipal São Francisco de Assis - Dorinha Lopes

Hospital Municipal São Francisco de AssisDorinha Lopes

Publicado 07/06/2021 13:00

A comissão do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Real divulgou a listagem nominal com o resultado pós-recursos. As informações estão no site da prefeitura e no quadro de avisos da SMS.

Os candidatos requerentes de recurso devem comparecer na Secretaria Municipal de Saúde para tomarem ciência dos pleitos no dias 7 e 8 de junho, nos horários: 9h às 11h, e de 13h as 16h.