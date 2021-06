Por O Dia

Publicado 06/06/2021 08:00

A prefeitura de Porto Real, em colaboração com a empresa Líder Engenharia e Gestão de Cidades, realiza no dia 7 de junho às 15 horas uma Audiência Pública para criação do Refúgio de Vida Silvestre de Bulhões, além de uma reunião pública de elaboração do plano de manejo.

Por conta do protocolo de prevenção à Covid-19, a reunião acontece de forma online através do canal da prefeitura no YouTube.