Materiais podem ser retirados através das unidades municipais de ensinoDivulgação

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 13:20

Foi iniciada nesta semana a entrega dos Cadernos de Ensino Interdiciplinares (CEI), promovida pela Secretaria de Educação, Cultura e Turismo (SMECT). Os materiais podem ser retirados através das unidades municipais de ensino e estão sendo distribuído aos estudantes do Ensino Fundamental (1º ao 9º Ano). Em relação aos estudantes do bairro Parque Mariana, a SMECT enviará profissionais ao local para a entrega dos materiais aos responsáveis.

A Secretaria ainda explicou que a partir da segunda-feira, 7 de junho, acontecerá a entrega dos CEIs aos estudantes da Educação Infantil. Durante a entrega não é necessária a presença do aluno, apenas um documento do responsável que comprove vínculo com o estudante. Todo o material também pode ser acessado de forma online através das ferramentas digitais adotadas pelas unidades escolares.