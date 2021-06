Barricadas foram feitas com manilhas de concreto - Divulgação

Publicado 04/06/2021 12:00

A Polícia Militar retirou na quinta-feira (3) barricadas que foram colocadas na Rua Um, do bairro Baixada da Olaria, em Resende. De acordo com a PM, os bloqueios eram usados para impedir a entrada dos policiais na localidade.

Durante patrulhamento, os agentes identificaram as. A suspeita é de que integrantes do tráfico de drogas tenham feito as barricadas para dificultar o trabalho da polícia.A prefeitura de Resende foi chamada e cedeu umadas barricadas. Os policiais continuaram as buscas pelos autores, mas até o momento ninguém foi preso.