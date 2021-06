Vereador Luis Fernando da Silva (PSD), o Fernando Beleza Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 10:00

O vereador Luis Fernando da Silva (PSD), o Fernando Beleza, apresentou na segunda-feira (31), durante a sessão ordinária da Câmara de Porto Real, uma indicação importante visando a segurança dos ciclistas que trafegam, diariamente, pelas ruas e avenidas da cidade.

O autor sugere ao Poder Executivo, que a secretaria responsável estude a possibilidade de instalação de placas de sinalização de trânsito nas principais vias da cidade, alertando sobre a presença e o tráfego de ciclistas. A propositura foi aprovada por unanimidade.



Caso seja viabilizada, a medida visa promover a segurança no trânsito, fazendo com que os motoristas se atentem aos ciclistas e evitem futuros acidentes. “O numero de ciclistas tem aumentado, consideravelmente, em nosso município e precisamos oferecer condições mais seguras para os adeptos desta modalidade esportiva. O tráfego de veículos pesados também é um agravante. Muitos ciclistas acabam disputando espaço com motociclistas e automóveis e isso representa um perigo para todos. A simples sinalização, indicando a presença dos ciclistas fará com que o motorista transite com mais atenção e responsabilidade”, justificou Beleza.