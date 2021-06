Gestantes com alto risco devem ser imunizadas Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 07:00

A partir desta quarta-feira (2), a prefeitura de Porto Real dará início ao processo de vacinação contra a Covid-19 no grupo formado por gestantes com comorbidades (alto risco). Durante a campanha será a aplicada a primeira dose da vacina Coronavac.

A Secretaria Municipal de Saúde explica que a vacinação acontecerá somente na Central de Vacinas, acoplada ao Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis, em dois horários: das 9h às 11h e das 13h às 15h.

Para ser atendida, a gestante maior de 18 anos deve apresentar um laudo com a autorização do médico que faz o acompanhamento da gravidez. Também é necessário que elas levem os seguintes documentos: RG e CPF, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), cartão de acompanhamento gestacional e comprovante de residência.