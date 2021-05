Por O Dia

Publicado 31/05/2021 17:00

Contente com o resultado do auxílio prestado aos produtores rurais, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMDR), realizou o acompanhamento do crescimento das lavouras de plantio de feijão. O secretário de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SDMR), Anderson Martins, tem ido pessoalmente conversar com os agricultores e acompanhar o crescimento das lavouras.

“A Secretaria ajudou no preparo de terras e plantio de 1 tonelada de feijão. Além do apoio para plantio de hortaliças e a distribuição de mais de 30 mil mudas no projeto Horta Municipal”, comemorou. O secretário ainda frisou que recentemente dois novos equipamentos foram adquiridos para auxiliar ainda mais nossos trabalhadores rurais.

Publicidade

Anderson ainda agradeceu o trabalho da equipe da SMDR e o empenho de todos pela dedicação. “Os produtores merecem toda nossa atenção e quem precisar de auxilio da nossa secretaria basta nos procurar na sede da SMDR localizada na Rua Júlia Graciani Marassi, no Centro, de segunda à sexta feira entre 8h e 17h ou pedir informações pelo telefone (24) 3353-4962”, concluiu o secretário.