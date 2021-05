Feira do Produtor Rural funciona a partir das 6h, na Rua Ana Aguiar, na antiga Praça da Bíblia, no Centro de Italva. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 21/05/2021 11:35

Italva - Há uma semana os moradores de Italva, no Noroeste Fluminense, contam com mais comodidade, conforto e segurança para frequentarem a tradicional Feira Municipal Ely Silva Rodrigues. O novo endereço localizado à Rua Ana Aguiar, na antiga Praça da Bíblia, no Centro da cidade, possui um espaço maior com uma área grande para o estacionamento. A conhecida como Feira do Produtor Rural, que funciona todo sábado, a partir das 6h, possui os tradicionais produtos agrícolas e também barraquinhas de artesanato.

Para o aposentado Francisco Padilha, 70 anos, a mudança foi ótima, principalmente, por proporcionar uma melhor distribuição das barracas e pela facilidade no estacionamento. "Gostei muito do novo local. Os feirantes estão com uma área boa para vender seus produtos e quem compra tem como circular melhor", disse.

Publicidade

O estudante de Direito, Lucas Lemos, 40 anos, destaca a organização do local, a presença da Guarda Civil Municipal e a qualidade dos produtos. "Acho muito importante esse apoio da Guarda porque possibilita segurança para todos. Em época de pandemia muitos ânimos estão exaltados e a presença da GCM é fundamental. Além disso estarei todo sábado na feira porque tudo aqui é fresquinho e cada vez mais precisamos criar o hábito de consumir alimentos assim. Minha família sempre consome os produtos da feira. Ah e claro que também devemos valorizar os nossos feirantes ", enfatizou.

O prefeito, Leonardo Orato Rangel, o Léo Pelanca, ressalta a importância de incentivar o produtor rural tanto no que se refere à preocupação do poder público em proporcionar uma espaço mais apropriado quanto aos italvenses frequentando a feira e dando preferência ao consumo dos alimentos e artesanato local.

Publicidade

Homenagem - A Feira do Produtor Rural de Italva tem mais de 30 anos e não tinha denominação. A pedido dos vereadores da Câmara Municipal e da população, o prefeito Leonardo Orato Rangel, o Léo Pelanca, denominou como Feira Municipal Ely Silva Rodrigues, homenageando assim, um dos seu fundadores. Ely da Venda, era desta forma que o povo da cidade o conhecia. Ely residia na Rua São Miguel, no Bairro Saldanha da Gama, todos os feirantes tinham muito carinho e consideração por ele.