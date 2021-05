A iniciativa que conta hoje com 10 barracas é realizada com apoio da Prefeitura Divulgação / Lucas Alvarenga

Por Irma Lasmar

Publicado 12/05/2021 11:00

SÃO GONÇALO - A Feira de Agricultura Familiar de São Gonçalo, no Centro, já caiu no gosto dos gonçalenses por sua variedades de produtos, todos livres de agrotóxicos, como frutas, verduras, legumes e hortaliças. A iniciativa, que conta hoje com 10 barracas, é realizada com o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Assuntos Portuários.

“A feira dá ao gonçalense a oportunidade de comprar produtos saudáveis colhidos em nosso município, gerando assim mais renda para os nossos agricultores. É um incentivo para que os produtores locais diversifiquem as culturas em suas propriedades e produzam alimentos com segurança alimentar nutricional tanto para quem consome quanto para quem produz”, comentou o secretário municipal Roberto Sales.

Os expositores ficam na Rua Salvatori, no Centro, de terça e sexta-feira, das 8h às 14h. Apesar da pandemia, os feirantes afirmam que as vendas estão boas e esperam dias ainda melhores para esse setor que só tende a crescer na cidade. Os integrantes já estudam a possibilidade de ampliar a feira, bem como contemplar outros bairros com seus produtos.

“Estou muito feliz com esse espaço. Agora também fazemos vendas por grupo em um aplicativo. Apesar da pandemia, a feira está com uma boa movimentação, já que os clientes fiéis estão sempre aparecendo”, disse a feirante Sheila Cristina. “Para mim é um prazer trazer alimento saudável para a população. Temos na feira mercadoria não só nossa, mas de outros pequenos produtores que não têm como escoar a produção, por falta de transporte”, comentou outra feirante, Maria Inês dos Santos.

Se os clientes fiéis são uma marca dessa iniciativa, em paralelo os novos consumidores não param de chegar. “É muito importante incentivar esses produtores. Sou de Natal, Rio Grande do Norte, e lá é muito comum esse tipo de atividade. Gostei muito do preço, comprei acerola e vou passar a frequentar a feira”, comentou Fernanda Guimarães, de 28 anos, moradora do bairro.