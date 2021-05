Estufa fica na sede da SMDR na Rua Profª Júlia Graciani Marassi, s/nº, no Centro Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 09:00

Uma reforma na estufa de produção de mudas foi finalizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMDR), para atender a demanda de pedidos de mudas, que, provavelmente devido a pandemia, teve um aumento significativo.

Segundo o Diretor da SMDR, Adolpho da Silva Macias, com a distribuição suspensa para evitar aglomerações, este tempo foi aproveitado para a reforma. “Com este trabalho dobramos a produção de mudas para podermos atender o crescimento da procura feita pelos munícipes”, informou Adolpho, comentando que a Secretaria tem trabalhado visado atender cada vez melhor a população.

Publicidade

O Secretário de Agricultura, Anderson Martins disse que a distribuição está suspensa devido ao Decreto Municipal, mas os preparativos para a retomada estão sendo feitos. “Tão logo possamos retomar a distribuição das mudas avisaremos aos interessados para adquirir gratuitamente as mudas na sede da SMDR”, salientou Anderson.

Ele destacou que, além de ajudar na economia do orçamento familiar, as mudas de qualidade servem como um complemento alimentar para uma vida mais saudável e ainda que a plantação caseira serve de estímulo e como um tipo de terapia para as pessoas num período tão difícil como este que é enfrentando por todos.