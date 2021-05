Prefeito recebe miniatura dos totens. Original terá 1,5m. Regiane Real

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 11:19

Representantes da Agência Líder de Desenvolvimento Regional do Vale Médio Paraíba (ADR - Lider Vale), estiveram presentes na sede da prefeitura Municipal de Porto Real na sexta-feira (28), quando anunciaram o projeto de implantação dos totens do Circuito de Cicloturismo na Região do Médio Paraíba ao prefeito Alexandre Serfiotis. Organizada pelo coordenador de Circuito Rio Sul de Cicloturismo, Evandro Glória e a diretora de Turismo, Denyse Singulani, a apresentação destacou como a Agência pode promover e executar um projeto com fator de desenvolvimento regional sustentável, atendendo Porto Real e outros 11 municípios.

O secretário municipal de Comunicação e Transparência, Felipe Nascimento, que acompanha o desenvolvimento do Circuito desde 2018, também esteve presente na reunião. “O projeto foi criado a partir da união de diversos ciclistas da região, entidades não governamentais, representantes municipais e demais entusiastas do ciclismo. Através da elaboração deste projeto, teremos uma rota integrada que fomentará a prática esportiva e o turismo a partir do ciclismo. É uma grata surpresa saber que Porto Real será a primeira cidade a receber os totens que vão demarcar o circuito de cicloturismo”, destacou o secretário.

Logo em seguida, os representantes acompanhados do secretário Municipal de Ordem Pública, Jorge Porto, também fizeram uma análise de rotas no município para a implantação de 8 totens, onde estará descrito o mapa da rota e outros informativos sobre o município. “As informações nos totens poderão ser acessadas através de uma etiqueta óptica (QR Code), onde aparecerá aos ciclistas os locais turísticos, hotéis, restaurantes, bicicletarias, grau de dificuldade e informações sobre o trânsito na área”, reforçou a diretora da ADR, Denyse.

O prefeito Alexandre Serfiotis se mostrou otimista com o projeto e reforçou total apoio ao ciclismo municipal. “Esse é um projeto bem estruturado e que tem todo um suporte aos ciclistas, onde quem participar do circuito, contará com um aplicativo e acesso a uma planilha de orientação. Isso é muito importante para que os ciclistas se sintam seguros e possam apreciar todas as belezas naturais que Porto Real tem a oferecer”, realçou o Alexandre.