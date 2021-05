Bolsonaro causa tumulto em protesto na capital do país Reprodução internet

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 16/05/2021 12:06

Quatro caminhões com bandeiras do Brasil entraram na manhã deste domingo no Palácio da Alvorada, em Brasília. Eles devem ser recebidos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.

No sábado, Bolsonaro e alguns ministros participaram de manifestações de ruralistas, evangélicos e caminhoneiros em apoio a seu governo e contra as medidas restritivas adotadas por alguns Estados na pandemia da covid-19.

Um dos organizadores foi o Movimento Brasil Verde e Amarelo, que reúne sindicatos e associações rurais e que integra um dos caminhões que entraram no Alvorada neste domingo.