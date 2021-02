Cartazes em apoio ao deputado federal Daniel Silveira Estefan Radovicz / Agência O Dia

Rio - Um comandante do Batalhão Especial Prisional (BEP), em Niterói, local onde está preso o deputado federal Daniel Silveira, pediu, na tarde desta sexta-feira, para que os apoiadores do bolsonarista retirassem os cartazes que estavam na frente da unidade policial. Em um vídeo feito pelo repórter fotográfico do DIA, Estafan Radovicz, é possível ver faixas com dizeres como "Daniel Silveira me representa" e "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos."

O apoio acontece no momento em que a Câmara dos Deputados decide sobre prisão do deputado. São necessários 257 votos para manter o bolsonarista preso (maioria absoluta).

Comandante do Batalhão Especial Prisional (BEP), de Niterói, onde o deputado Daniel Silveira está preso, pede que apoiadores do bolsonarista tirem cartazes da frente da unidade. #ODia



Após o julgamento, a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou Daniel Silveira por grave ameaça e incitar a animosidade entre o tribunal e as Forças Armadas. A peça assinada pelo vice-procurador-geral Humberto Jacques de Medeiros lista três vídeos recentes em que o parlamentar praticou agressões verbais e graves ameaças contra ministros do Supremo.

Segundo o vice-procurador-geral da República, desde que entrou na mira de inquéritos do Supremo, Daniel Silveira usou a estratégia de praticar agressões verbais e graves ameaças contra os integrantes da Corte, tentando intimidá-los.

A PGR define o parlamentar como "ex-soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, instituição na qual se notabilizou pelo mau comportamento, faltas, atrasos e, sobretudo, a gravação e postagem de vídeos ofensivos" nas redes sociais.