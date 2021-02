Por O Dia

Publicado 18/02/2021 17:01 | Atualizado 18/02/2021 17:58

Rio - O juiz Airton Vieira, auxiliar do ministro Alexandre de Morares, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu pela manutenção da prisão do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) . A decisão foi tomada durante audiência de custódia, nesta quinta-feira, por videoconferência.