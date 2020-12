Allan dos Santos Reprodução/ Redes Sociais

Por iG

Publicado 04/12/2020 18:42 | Atualizado 04/12/2020 18:42

Brasília - Uma rede de canais de youtubers ligados ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) recebem informações privilegiadas de dentro do Palácio do Planalto e chegam a faturar mais de R$ 100 mil por mês, aponta inquérito dos atos antidemocráticos aberto pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo informações obtidas pelo jornal O Estado de S.Paulo, os canais bolsonaristas têm ligação com o "gabinete do ódio", investigado por promover atos antidemocráticos, com a Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência. O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) teve seu nome citado 43 vezes no inquérito e pode ser o comandante do gabinete.

Publicidade

Segundo o inquérito, os elos que ligam os youtubers —entre eles, Allan do Santos, do canal Terça Livre— ao planalto são Tércio Arnaud Tomaz, assessor especial da Presidência da República, e Coronel Mauro Cesar Barbosa Cid, ajudante de ordens.

Tércio é apontado como o homem que repassa vídeos de Bolsonaro e a grupos de WhatsApp com o os blogueiros para “discutir questões do governo”.

Publicidade

Anderson Rossi, dono do canal Foco do Brasil, admitiu receber a ajuda de Tércio Tomaz com vídeos de Bolsonaro para abastecer a sua página. Com isso, o faturamento do canal chegou a R$ 140 mil por mês.

Já Cid, diz que o mensageiro de Bolsonaro leva e traz recados de Allan dos Santos para o presidente. O blogueiro seria uma espécia de representante das demandas dos demais canais.

Publicidade

“A propaganda de conteúdo extremista no campo digital culmina, de fato, em ações subsequentes: as manifestações reais contra o Estado Democrático de Direito, criando um ciclo que se realimenta, com a difusão das manifestações pelos canais de internet dos produtores, que, por sua vez, são alardeados e replicados em perfis pessoais de redes sociais de agentes do Estado, gerando mais visualizações (difusores)”, constatou a Polícia Federal, em relatório de 9 de julho.