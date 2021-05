31 de maio é o Dia Mundial sem Tabaco Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 08:53

Nesta segunda-feira (31), é celebrado o Dia Mundial Sem Tabaco. Por conta disso, a Secretaria de Saúde de Porto Real está intensificando a divulgaado do programa para auxiliar o abandono da prática de fumar. É bem simples, o paciente que deseja parar de fumar, deve procurar a Unidade de Saúde da Família (USF) de referência, onde participará do acompanhamento em três etapas:

- Avaliação inicial (Anamnese);

- 4 sessões estruturadas;

- e por fim, o acompanhamento através de sessões de manutenção.

A Secretaria de Saúde ainda destaca que o acompanhamento ao paciente é realizado na própria USF, onde também ocorre toda a oferta de medicamentos e cartilhas com dicas sobre a abordagem do tratamento. A campanha de antitabagismo é uma iniciativa do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional de Câncer (INCA).