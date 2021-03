Fiuk ganha de Arthur e gera piadas na internet Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 11:45 | Atualizado 12/03/2021 13:52

Rio - A vitória de Fiuk e Rodolffo na prova do líder, que foi de resistência, deu o que falar nas redes sociais. Os internautas ironizaram o fato de Fiuk, que vive fumando um maço de cigarro atrás do outro no programa, ter levado a melhor na disputa com Arthur, que é crossfiteiro.

"Fiuk após nove horas de prova ganhou do Arthur, reforçando mais uma vez que dois maços de cigarro no café da manhã são bem mais revigorantes que whey batido com ovo", brincou uma pessoa. "Ao vencer Arthur mais uma vez, Fiuk traz para a sociedade brasileira a discussão de 'será que crossfit tá valendo tanto a pena assim?'", ironizou outro internauta.

Após oito horas de prova, entenda como Fiuk conquistou a liderança da semana no BBB 21.



A conquista também gerou memes; confira: https://t.co/hqUWEyOxJm#bbb #bbb21 #provadolíder #ODia pic.twitter.com/ANUuV4mMED — Jornal O Dia (@jornalodia) March 12, 2021

