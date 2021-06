100ª Delegacia Policial em Porto Real Reprodução internet

Publicado 01/06/2021 11:14

Um adolescente de 17 anos foi apreendido com arma, munições e drogas na noite de segunda-feira (31), em Porto Real. O caso aconteceu na Rua Custódio José de Melo, no bairro Parque Mariana.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o jovem é morador do bairro Jardim das Acácias, e foi encontrado a cerca de 10 km de distância de onde mora. Os agentes abordaram o suspeito e encontraram com ele uma pistola calibre 380 com numeração raspada, além de 27 munições e dois carregadores para a arma.

A PM informou que ele confessou que estava escondendo drogas no local. Em buscas, os policiais encontraram 15 pedras de crack no meio do mato.

O adolescente foi apreendido e levado para 100ª Delegacia Policial de Porto Real acompanhado da mãe. Ele foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.