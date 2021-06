Hipertensos e diabéticos com 45 anos devem ser vacinados Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 17:00

A prefeitura de Porto Real dará início nesta quarta-feira (2), ao processo de vacinação contra Covid-19 no grupo formado por pessoas diabéticas e hipertensas com comorbidades na faixa etária de 45 anos ou mais. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde a campanha será realizada em sete Unidades de Saúde da Família (USF) onde os pacientes podem receber a vacina:

- 8h30 às 11h: Bulhões, Centro, São José, Jardim Real e Novo Horizonte;

- 13h às 15h30: Jardim das Acácias e Freitas Soares.

A Secretaria de Saúde solicita que os pacientes hipertensos com comorbidades e diabéticos se dirijam à USF onde são cadastrados e que fazem acompanhamento, levando os seguintes documentos: RG e CPF, comprovante de residência, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os pacientes com comorbidades que não forem cadastrados na Rede Pública, também devem ir à USF mais próxima de sua residência para realização do cadastro, apresentando o laudo médico.

Estão aptas a receber a primeira dose da vacina as pessoas com as comorbidades listadas abaixo:

- diabetes;

- hipertensão arterial resistente (HAR), arterial estágio 3 e arterial estágios 1 e 2 com LOA e/ou comorbidade;

- insuficiência cardíaca (IC);

- cor pulmonal e hipertensão pulmonar;

- cardiopatia hipertensiva;

- síndromes coronarianas;

- valvopatias;

- miocardiopatias e pericardiopatias;

- doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas;

- arritmias cardíacas;

- cardiopatias congênitas no adulto;

- próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados;

- doença cerebrovascular.