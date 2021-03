Babu Santana Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 19:14

Rio - Babu Santana resolveu compartilhar com os seguidores o desempenho para conquistar uma melhor condição de vida. Após surgir mais magro, o ator falou sobre a importância de uma rotina mais saudável e a prática de atividade física.



"Vocês lembram do especial de Diabetes que diz pro #FechadoComPaizão? Bom, desde então venho cuidando ainda mais da minha saúde, praticando exercícios, esportes e uma coisa que eu sempre disse é: a gente tem que fazer esporte porque é divertido! Não só pra emagrecer e etc", escreveu.