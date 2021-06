Vacina Oxford/Astrazeneca Foto: Reprodução REUTERS/Sergio Perez

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 13:00

O município de Porto Real recebeu na segunda-feira (31), uma nova remessa dos imunizantes utilizados no combate ao coronavírus. As vacinas são provenientes do Programa Nacional de Imunização (PNI) que destinou à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 490 doses, sendo: 50 doses da Coronavac e 440 doses da AstraZeneca, destinadas à primeira aplicação do esquema vacinal.

A Secretaria de Saúde explicou que nos próximos dias definirá o grupo e a faixa etária que será contemplada com a vacinação. Na última quinta-feira (28), o município recebeu 450 doses da vacina AstraZeneca para a aplicação da segunda dose.