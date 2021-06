Campanha continua até o mês de julho - Divulgação

Campanha continua até o mês de julhoDivulgação

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 13:00

Foi prorrogada até o dia 2 de julho, a campanha de recolhimento de roupas e artigos de inverno Abraço Quentinho, que é desenvolvida pela Secretaria Municipal Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação de Porto Real (SMASDHH). Quem quiser participar, é só procurar um dos postos de recolhimento para depositar blusas, casacos, mantas e cobertores.

Os artigos e roupas de inverno podem ser doados nos seguintes locais: sede da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Assistência Social; Casa do Imigrante (Horto Municipal); Lulinha Supermercado; Bazar da Divisa Supermercado; Academia Imperial; Corpus Academia, Igreja IPV e a unidade dos Correios em Bulhões.

Inverno se despede com chuva forte, bolsões de água e queda de árvores no Rio

Inverno se despede com chuvas e temperaturas baixas no Rio

A Secretaria de Assistência Social também definiu duas datas para a próxima fase da Campanha , quando as famílias em situação de vulnerabilidade social poderão. “Para terem acesso, as famílias devem requisitar uma guia de retirada através dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS)”, explicou a secretária de Assistência Social, Valeria Sá, completando que após o recebimento desta guia, basta se dirigir a sede da SMASDHH em uma dessas datas:- 1ª data: de 7 a 11 de junho- 2ª data: de 5 a 9 de julhoA Secretaria ainda reforçou que todos os, visando garantir a segurança durante o período de pandemia. “A campanha se tornou um sucesso pela dedicação dos profissionais e pelo solidarismo da nosso população. Foram recolhidos cerca de 1 tonelada de peças de roupas e cobertores, que irão ajudar crianças, jovens e adultos a se protegerem do frio”, expressou o prefeito Alexandre Serfiotis.A Secretaria está localizada à Rua Fernando Bernardelli, 1219, Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8h às 17h. Mais informações através do telefone: (24) 3353-4899.